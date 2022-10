MotoGP: Jorge Martin en pole position du GP d’Australie, Fabio Quartararo 5e

Sur le tracé maritime à la croisée des océans Pacifique et Indien dans le sud de l’Australie, la deuxième ligne revient à l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 4e, et aux deux Français de la grille — Quartararo 5e et Johann Zarco (Ducati-Pramac), 6e.

Au championnat, deux points seulement séparent Quartararo de l’Italien Bagnaia, un écart qui monte à 20 points avec Espargaro, 3e au général.

«Je suis content d’être devant!», a réagi l’Italien à l’issue des qualifications, qui explique avoir «poussé dès le départ» pour tenter de tenir à l’écart son adversaire principal en cette fin de saison.