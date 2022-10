«Beaucoup ont traversé des moments terribles»: l’ancien attaquant brésilien Ronaldo évoque la question de la santé mentale dans le football

En interview, l’ancien joueur du Real Madrid explique que lui-même suit une thérapie : « Je suis une thérapie depuis deux ans et demi, je comprends beaucoup mieux même ce que je ressentais avant. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très, très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela »

Plus loin dans l’entretien Il Fenomeno pointe la différence entre sa génération et celle actuelle : « À cette époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs. Aujourd’hui, ils sont beaucoup mieux préparés, ils reçoivent l’attention médicale dont ils ont besoin pour faire face au quotidien et les joueurs sont davantage étudiés : les profils de chacun, comment ils réagissent, comment ils devraient réagir… A mon époque, il n’y avait rien de tout cela, malheureusement, parce que nous avons toujours su que le football peut être très stressant. »

Il termine sur ce sujet en expliquant : « La réalité est que nous ne savions même pas que ce type de problème existait. Ce sujet (la dépression, ndlr) était absolument ignoré de notre génération. Beaucoup, évidemment, ont traversé des moments terribles… C’est vrai que les problèmes étaient évidents, mais les solutions n’étaient pas facilement accessibles. »