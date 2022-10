Quelle sera la météo pour ce week-end? Les prévisions région par région

Un temps nuageux et pluvieux est attendu. Quelques éclaircies pourraient néanmoins faire leur apparition.

Samedi, l’IRM prévoit une perturbation avec des pluies et des bruines qui traversera le pays depuis la France. Mais plus tard en journée, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest, avec des maxima de 14 à 18 degrés.

Il fera partiellement à très nuageux avec des pluies ou des bruines qui traverseront nos régions depuis le sud-ouest en direction des Pays-Bas et de l’Allemagne. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest mais quelques averses locales resteront possibles. Les maxima varieront entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 17 à par endroits 18 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré de sud-sud- ouest tournant vers l’ouest- sud- ouest.