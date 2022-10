«Trois clubs peuvent faire ce qu’ils veulent financièrement»: l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp tacle ouvertement les transferts de Manchester City

Liverpool affronte ce dimanche soir Manchester City afin de tenter de se relancer. En conférence de presse, Jürgen Klopp a évoqué les différences économique entre les deux équipes anglaises.

« Personne ne peut rivaliser avec City. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous ajoutez le meilleur attaquant du monde. Peu importe le prix, vous le faites. Que fait Liverpool ? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible, pas possible. C’est simple : il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal, tout va bien, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les concurrencer ? Ce n’est pas possible. Mais ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça » concède ainsi l’entraîneur des Reds en conférence de presse.