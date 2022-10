Coronavirus: les contaminations en hausse dans tous les secteurs économiques

Traditionnellement, une hausse des infections est enregistrée dans les secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et les services sociaux. Mais d’autres secteurs sont également touchés.

Si, traditionnellement, une hausse des infections au coronavirus est enregistrée dans des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et les services sociaux, d’autres secteurs enregistrent également une augmentation. Le nombre d’infections monte dans les entreprises manufacturières, les administrations et les bâtiments publics.

L’incidence moyenne dans la population active au cours de la période mesurée est de 352 : elle est supérieure de 44 % à celle de la période précédente (13 au 26 septembre), où l’incidence était de 244. Dans la population générale, l’incidence dans le dernier rapport s’élève à 359, contre 240 dans le rapport précédent. Une augmentation similaire a donc été constatée dans la population générale.

« Le virus est répandu dans la population et dans différents secteurs », explique le professeur Godderis. « En outre, il n’y a pratiquement pas de différence notable entre la population active et la population générale. »

Les secteurs de l’hôtellerie et des arts relativement épargnés

L’incidence dans les secteurs de l’hôtellerie, des loisirs et des arts reste inférieure au niveau de la population générale. Le nombre d’infections dans les professions de contact non médicales, telles que les coiffeurs et les esthéticiens, est également « sous contrôle », selon M. Godderis. Le rapport précédent révélait que le virus circulait fortement parmi le personnel de bord, mais cette progression semble s’être ralentie : le nombre d’infections parmi le personnel de bord est à nouveau au niveau de la population générale.