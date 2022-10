Mason Greenwood arrêté une nouvelle fois après avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle Mason Greenwood a été, une nouvelle fois, arrêté. Il aurait enfreint les conditions de sa libération sous caution, lui qui avait été libéré sous caution après son arrestation, soupçonné de viol, d’agression et de menaces de mort.

Belga

Par La rédaction Publié le 15/10/2022 à 12:47 Temps de lecture: 1 min

Ce samedi, Mason Greenwood a été arrêté par la police dans son manoir de Manchester, soupçonné d’avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution. Le joueur anglais aurait contacté sa victime présumée, ce qui est formellement interdit.

Comme l’explique The Sun dans un article ce samedi matin et rapporte les propos d’un porte-parole de la police : « La police du Grand Manchester est au courant d’une allégation concernant un homme de 21 ans ayant enfreint les conditions de sa libération sous caution et une arrestation a été effectuée le samedi 15 octobre 2022. Des enquêtes sont en cours en ce moment. »

En février dernier, Mason Greenwood a été libéré sous contrôle judiciaire. Le jeune anglais attend son procès et devra répondre des accusations suivantes : (viol, agression et menaces de mort sur son ex-compagne Harriet Robson