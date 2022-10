Mauvaise nouvelle confirmée pour Thibaut Courtois: le Diable rouge ne jouera pas contre le FC Barcelone ce dimanche

Absent de l’entraînement collectif ce samedi matin, Carlo Ancelotti a annoncé que Thibaut Courtois ne fera pas partie des convoqués pour le match contre le FC Barcelone. Malgré cette nouvelle, l’entraîneur italien a voulu rassuré.

Le gardien belge est blessé depuis le 2 octobre dernier et l’attente commence à se faire sentir. En conférence de presse, Ancelotti, coach des Merengue a rassuré sur l’état de santé de Thibaut Courtois : « Il s'est un peu entraîné et a récupéré mais il ne s'est pas suffisamment entraîné pour être en forme. Il s'entraînera davantage et nous évaluerons sa condition mercredi ou dimanche. »