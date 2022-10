«Le plus beau des cadeaux»: Gael Monfils et Elina Svitolina sont parents d’une petite fille

Gael Monfils et Elina Svitolina ont annoncé la naissance de leur premier enfant sur les réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux, Gael Monfils et Elina Svitolina ont annoncé samedi la naissance de leur premier enfant. Les deux nouveaux parents ont publié chacun de leur côté un message annonçant la nouvelle.

« Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Skaï Monfils. Je ne remercierai jamais assez mon mari pour avoir vécu ce moment inoubliable avec moi » a ainsi écrit Elina Svitolina sur Twitter.

De son côté, Gaël Monfils a écrit : «J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina était forte et courageuse. »