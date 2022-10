«M’asseoir et ne rien faire»: Nick Kyrgios dévoile quand il prendra sa retraite et ce qu’il fera après sa carrière professionnelle

Nick Kyrgios est connu pour être un joueur de tennis fantasque, sur et en dehors du court de tennis. A 27 ans, le joueur australien a déjà évoqué sa future retraite et elle pourrait être plus proche que prévue.

Sur Instagram, le joueur de 27 ans répondu à une série de questions par rapport à son futur. Un internaute lui a demandé s’il continuera de jouer après ses 30 ans. L’Australien a répondu : « Probablement pas, je ne veux pas être dérangé. J’irai probablement dans ma maison aux Bahamas et je vais juste m’asseoir et ne rien faire. »