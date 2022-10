Gilles-Arnaud Bailly prend la place de Zizou Bergs, forfait, à l’European Open d’Anvers… et affrontera David Goffin au premier tour

L’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers qui débutera lundi sur surface dure à la Lotto Arena, proposera au premier tour un duel belgo-belge entre le N.1 belge David Goffin (ATP 58) et le jeune Gilles Arnaud Bailly, 17 ans et finaliste de Roland-Garros et de l’US Open juniors cette année. Le vainqueur affrontera au deuxième tour l’Argentin Diego Schwartzman, 18e mondial et dispensé de premier tour grâce à son statut de tête de série N.3. Le droitier de Buenos Aires est un habitué de la Lotto Arena, où il a atteint la finale à trois reprises, sans jamais toutefois parvenir à l’emporter. L’an dernier, il avait été battu en finale par l’Italien Jannik Sinner.

David Goffin, qui avait abandonné cette semaine avant son entrée en lice en raison d’un état grippal, n’a jamais brillé à Anvers, où son meilleur résultat est une demi-finale en 2017, perdue face à Diego Schwartzman.