«J’ai eu un peu de chance...»: le bijou de Shinji Kagawa sur un corner direct qui a parfaitement lancé Saint-Trond face au Sporting Charleroi (vidéo)

Qui n’a jamais rêvé d’inscrire un corner direct ? Ce véritable phantasme de tous les botteurs de coups de coin arrive parfois sur les pelouses de notre bon vieux football régional mais, la plupart du temps, il est réalisé à l’aide d’un coup de vent et d’un brin de chance (si si, soyez honnête…). Dans le monde professionnel, c’est encore plus rare. Mais ce n’est pas irréalisable, comme on a pu le voir ce samedi à l’occasion de Saint-Trond-Charleroi.

On ne jouait que depuis douze minutes dans cette rencontre déjà très importante pour les Zèbres lorsque les Canaris ont hérité d’un corner. Shinji Kagawa, visiblement tireur désigné de ces phases arrêtées du côté trudonnaire, a alors décidé de montrer qu’il n’avait rien perdu de son coup de patte qui avait fait sa renommée au Borussia Dortmund et à Manchester United. Voyant que le portier carolo était un peu trop près de son premier poteau, le Japonais a tenté de frapper directement vers le second piquet. Avec succès, puisque le ballon n’a eu besoin de personne pour faire trembler les filets, surprenant tous les joueurs carolos présents dans le rectangle.