Les bourdes de Patron et de Bager précipitent la déroute des Zèbres: les bulletins du Sporting Charleroi face à Saint-Trond

3,5 Patron : alors qu’il n’a quasiment rien à effectuer en première période, il passe sous le coup de coin rentrant de Kagawa sur l’ouverture du score (12e). Guère plus autoritaire sur un nouveau corner au début de la seconde mi-temps, même si le but trudonnaire a cette fois été annulé pour une faute préalable (49e). Perd son face-à-face avec Boya sur le 2-0 (70e).

3,5 Bager : comme souvent, le Danois avait assuré dans les duels, tout en se montrant imprécis dès qu’il tentait de jouer ver l’avant. Face à Boya, il ne savait plus où était le ballon sur la phase qui amène le second but limbourgeois et entérine la déroute des siens.

6 Andreou : un des rares Carolos à évoluer à son niveau, il a hélas prêché dans le désert. Entre autres bonnes anticipations, il sort bien sur Kagawa pour contrer une frappe du Japonais (32e).