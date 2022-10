D’un but de renard des surfaces face au Torino, Dusan Vlahovic permet à la Juventus de respirer (vidéo)

Le gardien des « Grenats » Vanja Milinkovic-Savic a longtemps retardé l’échéance avec des arrêts de grande classe devant son public mais a fini par céder sur un corner repris au second poteau par Vlahovic (74e).

Ce sixième but en championnat du Serbe, qui rejoint les leaders du classement des buteurs Marko Arnautovic (Bologne) et Ciro Immobile (Lazio Rome), permet aux Bianconeri de rebondir. Ils sortaient de deux revers contre l’AC Milan (0-2) en championnat puis contre le Maccabi en C1, qui a compromis leurs espoirs en coupe d’Europe et fragilisé la situation de l’entraîneur Massimiliano Allegri.