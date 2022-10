L’Ukraine rapporte quatre nouvelles attaques de missiles russes

L’état-major ukrainien a enregistré samedi de nouvelles attaques de missiles et de frappes aériennes russes. Dans son dernier rapport, l’armée a fait état de quatre attaques de missiles.

Dix-sept tirs d’avions ont eu lieu et dix lance-roquettes ont été utilisés. Plus de 20 localités ont été touchées, dont Kostiantynivka dans la région de Donetsk à l’est de l’Ukraine et Ivanivka dans la région de Kherson.

Parallèlement, l’armée ukrainienne aurait également répliqué aux attaques russes sur 11 sites, alors que la Russie avait bombardé des positions tout le long de la ligne de front.