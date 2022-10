Triste nouvelle dans le monde du basket: Dikembe Mutombo, légende de la NBA, annonce être atteint d’une tumeur au cerveau

Quadruple meilleur défenseur de la ligue en 1995, 1997, 1998 et 2001 (record qu’il partage avec l’ancien Pistons Ben Wallace), Mutombo aura été un des joueurs les plus dissuasifs que la NBA ait connus.

Né à Kinshasa, il maîtrisait l’art du contre comme peu et en avait même fait sa signature, avec le « Mutombo Finger Wag », cette façon d’agiter le doigt de gauche à droite devant l’adversaire, quand il venait d’en réussir un, pour lui dire « not in my house » (« pas chez moi »).

Avec 3.289 blocks infligés, il est le deuxième meilleur contreur de l’histoire, derrière le légendaire Hakeem Olajuwon.

Avec le Nigérian, ils ont été les deux premiers représentants africains à s’imposer dans le meilleur championnat du monde, ouvrant la voie à d’autres talents, du Soudanais Luol Dieng au Camerounais (depuis naturalisé français et américain) Joel Embiid.

Huis fois sélectionné au All-Star Game, meilleur rebondeur des saisons régulières 1999/2000 et 2000/2001, Mutombo a débuté sa carrière à Denver, qui l’a drafté en 4e position en 1991. En 1996, il a pris la direction d’Atlanta, avant de rejoindre Philadelphie en 2000.

Neuf mois plus tard, aux côtés de la star Allen Iverson, il disputa sa première finale de la NBA, finalement perdue face aux Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. La seconde sera également un échec, sous le maillot des New Jersey Nets cette fois, mais toujours face à Los Angeles.