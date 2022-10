«Notre plus mauvais match de la saison»: amorphes, les Zèbres ne méritaient rien à Saint-Trond

Les Zèbres voulaient construire sur le positif du choc wallon perdu dimanche dernier, mais ils ont fait tout ce qu’il ne fallait pas ce samedi au Stayen. Totalement à côté de leurs pompes, les Carolos ont probablement livré leur pire prestation de l’ère Still. « C’est en tout cas notre plus mauvais match de la saison », concédait le T1, après la partie. Et d’ajouter : « C’est difficile de trouver une explication à chaud, même si ça prouve la difficulté de remplacer un joueur comme Adem Zorgane, devenu très important pour nous. » S’ils voulaient permettre aux Trudonnaires d’arriver sereins et reposés à leur Fan Day prévu ce dimanche, les Hennuyers s’y sont pris parfaitement, même si Amirhossein Hosseinzadeh a atténué la facture en inscrivant son premier but belge dans les arrêts de jeu.