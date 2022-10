La Chine «ne renoncera jamais à l’usage de la force» pour réunifier Taïwan, selon Xi Jinping

Le président Xi Jinping a ouvert dimanche le congrès du Parti communiste chinois (PCC). Arrivé à la tribune sous un tonnerre d’applaudissements, Xi Jinping, 69 ans, a dressé pendant plus d’une heure et demie le bilan des cinq dernières années et livré sa feuille de route pour les cinq prochaines, devant les quelque 2.300 délégués rassemblés dans l’immense Palais du peuple, sur la place Tiananmen à Pékin.

« Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique (de Taïwan), mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires », a-t-il déclaré.

« L’affaire du peuple chinois »

Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et réaffirme régulièrement son intention de réunifier l’île. « La résolution de la question de Taïwan est l’affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul », a martelé dimanche Xi Jinping.

« La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée », a-t-il ajouté, condamnant tout « séparatisme et ingérence » étrangère dans cette affaire. Xi Jinping a également salué la transition de Hong Kong « du chaos à la gouvernance » depuis l’imposition d’une loi de sécurité nationale en 2020 qui a coupé court aux voix dissidentes sur ce territoire. « La situation à Hong Kong a réalisé une transition majeure du chaos à la gouvernance », a-t-il souligné.

Covid-19

Alors que l’une des principales interrogations tournait autour du maintien ou non de la stricte stratégie « zéro Covid » indissociable du président chinois, M. Xi a affirmé que la Chine avait, grâce à cette politique, privilégié les vies humaines avant tout. La Chine a « protégé au plus haut point la sécurité et la santé du peuple et a atteint des résultats positifs significatifs en coordonnant la prévention et le contrôle de l’épidémie avec le développement économique et social », a-t-il estimé.

Cette politique « zéro Covid » a renforcé le contrôle social sur les citoyens, dont tous les déplacements sont désormais enregistrés informatiquement, dans ce pays déjà critiqué sur la scène internationale pour des violations des droits de l’homme. Et la quasi-fermeture du pays et les confinements à répétition ont mis un coup d’arrêt à la croissance économique. Si la presse officielle a martelé cette semaine que « se coucher » face au virus serait « irresponsable », le coût économique de cette stratégie et la grogne populaire qu’elle suscite sont indéniables.

« Graves dangers »

Dans son discours, Xi Jinping a également défendu sa redoutable campagne anti-corruption, en réponse aux critiques qui l’accusent de l’avoir utilisée pour faire tomber ses rivaux et consolider son pouvoir.

« La lutte contre la corruption a remporté une victoire écrasante et a été consolidée de manière exhaustive, éliminant les graves dangers latents au sein du parti, de l’Etat et de l’armée », s’est-il félicité.

Selon des chiffres officiels, au moins 1,5 million de personnes ont été sanctionnées lors de cette campagne, entamée par M. Xi dès son arrivée au pouvoir en 2012 pour faire tomber les « tigres » (hauts dirigeants) et les « mouches » (petits fonctionnaires) avides de pots-de-vin. L’offensive s’est accélérée à l’approche du congrès.

Lutte contre le réchauffement climatique

Dans son discours, consacré en majeure partie aux sujets de politique intérieure, M. Xi a assuré que son pays, un des plus gros pollueurs de la planète, allait « promouvoir activement » la lutte contre le réchauffement climatique.