Mexique: douze personnes tuées par balles dans un bar du centre du pays

La municipalité d’Irapuato a « confirmé la mort de six hommes et six femmes », ainsi que les trois blessés, dans un communiqué qui ne donne aucune précision sur les assaillants ni le mobile de l’attaque.

Guanajuato, un Etat industriel florissant, est devenu le plus violent du Mexique en raison de rivalités entre les cartels de Santa Rosa de Lima et de Jalisco Nueva Generación autour de leurs activités communes, notamment le trafic de drogue et le vol de carburant. Selon les autorités, entre janvier et août, 2.115 homicides ont été commis dans cette région.