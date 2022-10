Premier League: les terribles larmes de Richarlison, blessé avec Tottenham à un mois du Mondial au Qatar (vidéo)

En battant Everton (2-0), Tottenham a consolidé sa place sur le podium de Premier League, samedi, lors de la 11e journée, avant le choc entre Liverpool et Manchester City, dimanche. Mais Richarlison, sorti sur blessure, en début de seconde période, a peut-être perdu très gros.

L’attaquant brésilien a cédé sa place en boitant. En zone mixte, Richarlison a accordé une interview à ESPN et n’a pu retenir ses larmes. A un mois du Mondial au Qatar, son voyage avec le Brésil pourrait être déjà compromis. « C’est un peu difficile de parler. Tout est si proche, il reste environ un mois avant mon rêve (le Mondial). On se prépare et on travaille tous les jours que rien de grave n’arrive. Malheureusement, aujourd’hui j’ai eu cette blessure. Maintenant je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible. J’ai déjà subi une blessure de ce genre, mais j’espère pouvoir guérir le plus vite possible. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar » a-t-il ainsi déclaré. Il a ensuite quitté le stade, en béquilles.