Pays-Bas: l’orque échouée sur une plage de Zélande est finalement décédée

Plus tôt dans la journée, la Société royale néerlandaise de sauvetage (KNRM) et SOS Dolfijn avaient annoncé que l’orque avait été remise à la mer mais s’était à nouveau échouée une heure plus tard. SOS Dolfijn avait alors pris soin de la situation.

« Pas un bon signe »

Un porte-parole de l’association avait expliqué que ce n’était « pas un bon signe » que l’animal soit à nouveau échoué. Il s’agit d’un cétacé de 5,5 mètres de long mais qui peut atteindre jusqu’à 9 mètres, selon SOS Dolfijn.