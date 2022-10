Un Dylan radical à Forest

Cela faisait cinq ans qu’on ne l’avait plus vu en Belgique et sept à Forest, une scène qu’il foulait samedi pour la quinzième fois. La pandémie est venue interrompre son Never Ending Tour. Ce qui ne l’a pas empêché de publier en 2020 un de ses plus beaux disques, Rough And Rowdy Ways. Un album dont il est à ce point fier, à raison, qu’il a décidé de l’interpréter quasi dans sa totalité dans une nouvelle tournée mondiale à laquelle elle lui a donné son nom.