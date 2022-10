Kylian Mbappé titularisé malgré les polémiques…les informations à connaître avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Marseille ce dimanche soir

Entre un Paris Saint-Germain plombé par les affaires et le pas traînant de Kylian Mbappé, et un Olympique de Marseille requinqué par sa relance européenne, le classique de Ligue 1 est peut-être le plus ouvert depuis longtemps, dimanche (20h45) pour la 11e journée. Entre les compositions probables et les diffusions TV, voici les infos à connaître pour ne rien rater de ce classique de Ligue 1.

Le PSG et son effectif doré devraient être archi-favori d’un sommet qu’il n’a perdu qu’une seule fois lors des 25 dernières éditions. Cependant la crise a rattrapé Paris. Elle n’est pas sportive, malgré trois nuls consécutifs : le tenant du titre reste leader de son championnat et de sa poule en Ligue des champions, invaincu dans les deux compétitions. Mais elle sourd presque partout ailleurs. Sur un plan purement sportif, Galtier est toujours privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et de Sergio Ramos, suspendu. Neymar, Messi et Mbappé méneront l’attaque, comme à leur habitude. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha et Fabian composeront un milieu à trois.