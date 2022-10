Ixelles: deux blessés et un habitant hospitalisé suite à un incendie dans un immeuble

Le feu s’est déclaré samedi peu après 19 heures au deuxième étage du bâtiment qui en compte trois. A l’arrivée des pompiers, on a constaté que le feu faisait rage dans la cuisine de l’appartement. Tous les résidents ont quitté les lieux en toute sécurité, mais l’occupant du deuxième étage et celui du troisième étage ont inhalé de la fumée. L’occupant de l’appartement du deuxième étage a été transporté à l’hôpital tandis que l’autre victime a été soignée sur place.

Le feu a été rapidement éteint, mais lors d’une reconnaissance dans le bâtiment, les pompiers ont trouvé deux autres animaux domestiques. On a tout de même tenté de les réanimer, mais les deux animaux sont morts.

« L’appartement du deuxième étage est inhabitable », a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. « Les résidents des autres appartements ont pu retourner chez eux après que nos équipes aient ventilé et vérifié la présence de CO. La cause de l’incendie est accidentelle mais reste à déterminer. »