«Ma patience est à bout»: Eva De Bleeker met en garde les fournisseurs d’énergie récalcitrants

Les prix élevés du gaz et de l’électricité semblent s’accompagner d’une augmentation des plaintes contre les fournisseurs d’énergie. Malgré les accords passés avec De Bleeker, de nombreux clients ne savent, par exemple, toujours pas comment sont calculées les factures anticipées. « Peut-être que l’urgence ne se fait pas sentir, ou que ces fournisseurs ne se rendent pas compte de l’insécurité des clients lorsqu’ils reçoivent des factures anticipées élevées », explique M. De Bleeker.

La secrétaire d’Etat à la protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD) donne aux fournisseurs d’énergie qui n’ont toujours pas de service clientèle performant, malgré des demandes répétées et les amendes de l’Inspection économique, une semaine supplémentaire pour présenter une « feuille de route claire ». Si cela ne se concrétise pas, elle ira devant les tribunaux. C’est ce qu’elle a annoncé dans l’émission De Zevende Dag sur TV één.

L’Inspection économique mène déjà des enquêtes, et une plainte justifiée peut entraîner une amende allant jusqu’à 80.000 euros. Malgré cela, sept fournisseurs se montrent têtus. « Ma patience est à bout. Si, malgré cette amende, il n’y a toujours pas d’action pour résoudre les infractions identifiées, je déposerai des réclamations auprès de mes collègues et j’irai peut-être en justice pour agir », a déclaré M. De Bleeker.

À lire aussi Les Belges face à la crise - Patrick et Thérèse Declerck: «Nous avons travaillé pendant 42 ans pour avoir un peu de confort»

La Secrétaire d’Etat donne aux fournisseurs concernés – sur lesquels elle n’a pu révéler aucune information, à part qu’il s’agit aussi bien de petits que de grands fournisseurs – une semaine supplémentaire pour présenter une feuille de route claire. Il s’agit notamment de fournir plus de clarté sur les factures et de rendre les services à la clientèle plus performants. « Ces services à la clientèle doivent se développer, même si je sais qu’il est parfois difficile de trouver du personnel », a déclaré M. De Bleeker. « C’est tout le monde sur le pont. »