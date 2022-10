Manifestation à Bruxelles ce dimanche: les perturbations attendues

Ce dimanche à lieu la manifestation nationale « Day of Justice » initiée par Belgium United for Freedom. Les manifestants dénoncent notamment « l’inflation, les factures de gaz élevées, les dommages causés par la vaccination et la méfiance générale à l’égard de la politique ».

Les manifestants ont débuté leur marche à 13h ce dimanche après-midi à la gare du Nord. La marche de protestation de cinq kilomètres s’étendra jusqu’à l’Atomium.