Mondiaux de cyclisme sur piste: Lotte Kopecky rate le podium de la course aux points pour une petite unité

Championne du monde en titre, Lotte Kopecky a pris la 4e place de la course aux points lors des Mondiaux cyclisme sur piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, dimanche en France. Le titre est revenu à la Britannique Neah Evans. La Danoise Julie Leth et l’Américaine Jennifer Valente ont complété le podium, privant la Belge de 26 ans d’une troisième médaille cette semaine.

La lauréate du Vélo de Cristal, qu’elle a reçu mercredi pour la 3e année de suite, avait débuté ses Mondiaux par une médaille d’or dans la course à élimination jeudi. Elle a ensuite pris la 6e place de l’omnium vendredi avant de décrocher une nouvelle médaille d’or samedi sur l’Américaine, aussi appelée Madison, aux côtés de Shari Bossuyt.

La course aux points était la quatrième épreuve à laquelle participait Lotte Kopecky à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des JO de Paris en 2024.

Kopecky a aussi connu une saison 2022 pleine sur route. Lauréate des Strade Bianche et du Tour des Flandres, elle a remporté le chrono du National et décroché la médaille d’argent lors de la course en ligne des Mondiaux.