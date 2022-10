Bruxelles: plusieurs centaines de manifestants dans les rues pour le «Jour de la Justice»

La manifestation a débuté à la gare du Nord de Bruxelles et se dirige vers l’Atomium.

Plusieurs centaines de personnes, probablement même quelques milliers, traversent Bruxelles dimanche après-midi dans une manifestation baptisée « Journée de la justice ». Selon le média Bruzz, on pourrait même en compter 2.000. Il s’agit de personnes déjà descendues dans la rue lors des grandes manifestations contre les mesures sanitaires, mais le mécontentement et les revendications sont beaucoup plus larges cette fois-ci.

La colère et l’incompréhension des manifestants à l’égard de la pandémie de covid, des mesures, des vaccinations, des masques buccaux et des certificats covid sont toujours aussi fortes, mais la hausse de l’inflation et les prix apparemment incontrôlables de l’énergie ont également fait descendre de nombreux manifestants dans la rue. Ce qui semble prédominer, c’est un mécontentement général à l’égard de la prise de décision politique, mais les médias sont également montrés du doigt.