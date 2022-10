Un chanteur décède sur scène à Paris

Mikaben, qui se produisait avec le groupe haïtien de musique kompa Carimi, « est décédé suite à un malaise survenu sur scène et malgré l’intervention des secours », a indiqué sur Twitter l’équipe de l’Accor Arena, se disant « terriblement affectée » par cette nouvelle.

« C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre. Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme », a tweeté dimanche le Premier ministre haïtien, Ariel Henry.

Le concert a été interrompu et la salle a ensuite été évacuée, selon plusieurs témoignages.

Né à Port-au-Prince en 1981 et fils du chanteur Lionel Benjamin, Mikaben était chanteur, compositeur et producteur. Il avait interprêté plusieurs morceaux à succès avec le groupe Carimi, notamment « Baby I Missed You » ou « Fanm sa Move ».