«S’il continue avec ces communistes, c’est lui-même qui rompt un cordon sanitaire», répond Bart De Wever à Conner Rousseau

L’annonce par le président de Vooruit Conner Rousseau il y a dix jours que son parti mettrait un terme à toute coalition avec la N-VA si elle s’alliait au Vlaams Belang (extrême droite) en 2024 a fait réagir le président des nationalistes flamands, Bart De Wever, dimanche sur le plateau de VTM.

« S’il continue avec ces communistes, c’est lui-même qui rompt un cordon sanitaire, pour autant qu’un tel cordon doive exister », a affirmé le bourgmestre d’Anvers, mettant sur un même pied extrême gauche et extrême droite. « J’attends qu’il soit conséquent et que ces coalitions disparaissent ». Bart De Wever fait ici référence aux coalitions de Vooruit avec le PVDA (PTB) à Zelzate (Flandre-Orientale) et dans le district anversois de Borgerhout.