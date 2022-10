Bolt, l’acteur ravi du taxi à Bruxelles

La plateforme européenne revendique une croissance de 100 % de ses courses entre août et septembre dans la capitale. Et également un succès assumé auprès des chauffeurs de taxi « classiques ».

Dans une semaine, on retire le sparadrap et on recommence à zéro à Bruxelles. Pour rappel, la Région s’était dotée dans l’urgence, en décembre dernier – pour cause de guerre ouverte entre chauffeurs LVC (pour voiture avec chauffeurs) et taximan « classiques » –, d’un cadre provisoire pour le transport rémunéré de personnes sur son sol. Dès le 21 octobre, ce texte sera remplacé par un tout neuf « Plan taxi », né, non sans douleur, après quasi deux législatures de pourparlers.