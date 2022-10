A Pékin, le show d’un Parti qui veut se montrer uni et puissant

Le parti communiste chinois a pour tâche centrale d’unir et de conduire le peuple chinois multiethnique pour réaliser l’objectif du 2e centenaire : faire de la Chine un grand pays socialiste moderne et promouvoir le grand renouveau de la nation ». Un an après avoir célébré le 100e anniversaire du Parti, son secrétaire général Xi Jinping a, dans son discours d’ouverture du XXe Congrès, martelé l’importance cruciale de son « socialisme avec des caractéristiques chinoises ».

Pour qui veut tenter de comprendre la politique de la deuxième puissance mondiale, cette cérémonie d’ouverture est un des rares moments de communication urbi et orbi d’une organisation aussi géante que difficile à déchiffrer. Les paroles de Xi Jinping comptent, évidemment, mais il y a aussi tous ces autres signaux lourds de sens.