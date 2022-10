Insipide à Saint-Trond samedi, le Sporting de Charleroi doit une solide revanche à ses fans

Les Zèbres n’avaient pas perdu sept de leurs douze premiers matches de championnat depuis dix ans et la saison du retour en D1A. Tout autre résultat qu’un succès contre Courtrai ce mardi serait une petite catastrophe pour le Sporting de Charleroi

Les Zèbres ont-ils livré leur pire prestation de l’ère Still ? « C’est en tout cas notre plus mauvais match de la saison », concédait sans détour Edward Still après la claque reçue à Saint-Trond ce samedi en début de soirée. Si les chiffres au marquoir ne sont pas dramatiques (2-1), la manière – elle – était très en deçà de ce que doit montrer le Sporting de Charleroi.