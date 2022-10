Manifestation en France: «Il y a du désespoir et beaucoup de résignation»

La gauche a défilé à Paris à l’appel de Mélenchon. En espérant une hausse des salaires plus qu’une dissolution de l’Assemblée et de nouvelles élections.

On en bave, ils se gavent », « Qui sème la misère récolte la colère », « Le pain, la paix ! ». Ce dimanche, place de la Nation à Paris, les manifestants ne brandissent pas l’effigie du président Macron sur une pique. A peine si certains appellent à la démission du gouvernement. « Notre intention n’est pas de prendre d’assaut l’Elysée, on n’est pas des révolutionnaires ! », explique Isabelle, enseignante dans un lycée de la région parisienne. Quand on lui demande de décrire son état d’esprit et le climat qui règne en France, cette sympathisante de la France insoumise n’évoque d’ailleurs pas la colère. « Il y a surtout du désespoir. Et beaucoup de résignation », dit-elle.