L’UE s’engage dans la formation militaire de 15.000 soldats ukrainiens

Les ministres européens des Affaires étrangères vont donner leur feu vert à la mise en route d’une Mission d’assistance militaire de l’UE à l’Ukraine. Après les fournitures d’armes, la formation de soldats. Une première, vu l’ampleur du projet et son déploiement sur le sol de l’Union européenne.

Depuis que ses troupes piétinent en Ukraine, Vladimir Poutine s’est résolu à ordonner la mobilisation de 300.000 civils réservistes. Vendredi, le président russe a affirmé que 220.000 personnes ont été recrutées et 16.000, déjà incorporées dans des « unités impliquées dans des combats ». De nombreux témoignages circulent toutefois sur les réseaux sociaux, qui attesteraient d’un entraînement et d’un équipement totalement insuffisants : de la « chair à canon ». Certaines recrues auraient déjà perdu la vie sur le front ukrainien… La défense ukrainienne, de son côté, copieusement armée par les Occidentaux, va pouvoir ajouter une corde à son arc : un vaste programme de formation militaire offert par l’Union européenne – une première, vu l’ampleur du projet et son déploiement sur le sol de l’UE.