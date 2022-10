Léa Seydoux: «J’ai besoin de fiction dans ma vie»

Cheveux courts et dépouillée des attributs du glamour, Léa Seydoux incarne une femme ordinaire et bouleverse dans « Un beau matin », de Mia Hansen-Love, en salle dès mercredi.

Léa Seydoux est une actrice surprenante. Un jour en James Bond girl, un autre jour en égérie sensuelle pour Louis Vuitton, un autre encore en reine du gore pour Cronenberg ou tout à coup sans le glamour sophistiqué et singulier qu’on lui connaît et bientôt dans le rôle sulfureux d’Emmanuelle, dans le remake réalisé par Audrey Diwan. Mia Hansen-Love a écrit son quatorzième long-métrage en pensant à elle. Son défi : lui offrir un rôle où elle n’est pas objet de désir mais une mère qui élève seule sa fille depuis la mort de son mari, une femme désirable qui s’ouvre à nouveau à la possibilité d’aimer grâce à un amant retrouvé, une fille attentionnée qui doit faire le deuil de son père atteint d’une maladie neurodégénérative, le syndrome de Benson. Pour la filmer de l’intérieur et saisir une certaine mélancolie, voire une tristesse et ainsi s’approcher un peu plus de son mystère. Tout ça donne Un beau matin, un film bouleversant à découvrir en salle dès mercredi.