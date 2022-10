Battus par Liverpool, Manchester City et Kevin De Bruyne subissent leur première défaite en Premier League cette saison (vidéo)

Manchester City et Kevin de Bruyne se sont inclinés 1-0 face à Liverpool dimanche à Anfield Road dans le choc de la 11e journée de Premier League.

Grâce à un but de Mohamed Salah et un Alisson passeur décisif et infranchissable devant Erling Haaland, Liverpool a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison (1-0), dimanche, lors de la 11e journée de Premier League.

Bloqué à 23 points, City, qui a eu un but refusé après consultation de la VAR (53e), est un peu décroché par Arsenal (27 pts), vainqueur de Leeds (1-0) peu avant, alors que les Reds remontent au 8e rang, avec 13 unités.