Le tarif social ou la fermeture: le secteur du sans-abrisme sonne l’alarme

Le secteur du sans-abrisme est pris à la gorge. Chaque hiver constitue une épreuve en soi pour les associations qui viennent en aide aux plus précarisés. Les moyens manquent, les infrastructures sont vieillissantes et le nombre de personnes menacées de se retrouver dans la rue n’a de cesse de croître.

L’hiver 2022-2023 s’annonce particulièrement douloureux. En cause : la facture de gaz et d’électricité qui flambe, grevant lourdement les finances du secteur sans-abri. Ariane Dierickx, la directrice de l’ASBL L’Ilot, évoque pour 2023 un « déficit gigantesque qui pourrait se monter à des centaines de milliers d’euros ». « Deux années comme cela et on ferme les portes », assure-t-elle.