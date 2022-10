«Il serait logique que les sans-abri jouissent du tarif social»

Le secteur de l’aide aux sans-abri demande de pouvoir bénéficier urgemment du tarif social sur le gaz et l’électricité. Au cas contraire, prévient-il, une « crise de l’accueil poussée à son paroxysme » pourrait survenir.

Par Par L’Ilot et les associations membres de la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (Ama).

C’est une actualité qui n’a échappé à personne : le prix de l’énergie a augmenté d’une telle manière qu’il en vient à fragiliser financièrement des personnes qui jusque-là n’étaient pas en difficulté. Le gouvernement, conscient de cette situation inédite, a cherché à développer des réponses afin de venir en aide aux ménages belges. Ces aides risquent de ne pas suffire. Nous coordonnons des maisons d’accueil, des maisons de vie communautaire, des abris de nuit, des centres d’hébergement d’urgence, des services de guidance à domicile, des services de Housing First, des équipes de travail de rue et des centres d’accueil de jour pour des personnes qui n’ont plus de « chez-soi ». Cet hiver, nous craignons une explosion des demandes. Ces dernières sont déjà, à l’heure actuelle, nettement supérieures à l’offre que nous pouvons proposer.