Standard: même tarif pour l’Antwerp que pour Bruges

Avec 6 victoires en 7 rencontres, le Standard est en pleine confiance. Sa dernière victime? L’Antwerp qui cède la 1ère place à Genk. 3-0, le même tarif infligé au FC Bruges, et même une plus grande démonstration encore après même pas 10 minutes.

Quand on fait le bilan d’un mercato, on s’arrête généralement aux performances des joueurs. Rarement à l’apport d’un coach. Pourtant, le gros coup de cet été signé par le Standard a été le débauchage de Ronny Deila à New York City contre un bon million d’euros. C’est indéniablement lui qui est l’artisan du renouveau de l’équipe principautaire sur la pelouse. Et du retour de la communion entre le public et les joueurs. D’abord parce que les Liégeois ont battu Bruges avec un seul transfert au coup d’envoi: Philip Zinckernagel. Ensuite, parce qu’ils viennent d’atomiser l’Antwerp avec deux renforts seulement: Marlon Fossey et Steven Alzate. Chaque fois avec la même addition: 3-0. Autrement dit, le Standard a réalisé ses deux grosses performances avec des joueurs qui étaient en grosse majorité tous là la saison dernière.