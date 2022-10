ION Hockey League: La Gantoise et le Léopold soignent le spectacle

Racing – Gantoise : 1-6. Le choc de cette 8e journée de compétition en division d’Honneur messieurs a tourné à l’avantage des Flandriens qui n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires du jour lors de leur visite à Uccle. Ce sont pourtant les joueurs locaux qui frappaient les premiers via Tanguy Cosyns sur une suite de p.c. (5e). Mais la réaction des visiteurs ne tardait pas et Charles Masson égalisait juste avant le quart d’heure. La rencontre était équilibrée et plaisante et c’est Timothée Clément qui donnait l’avantage aux Gantoise alors que l’on disputait la 20e minute. Ensuite, au fil du temps, ce sont les protégés de Pascal Kina qui se montraient de plus en plus inspirés et surtout réalistes en contre-attaques. Guillaume Hellin inscrivait le numéro 3, 7 minutes avant le retour aux vestiaires. Gand resserrait les rangs et le Racing ne parvenait que très rarement à inquiéter le gardien adverse. Sean Murray, de son côté, ne se privait pour alourdir le score à la 46e minute. C’était ensuite Antoine Kina(phase de penalty) puis Roman Duvekot qui permettaient à leur équipe de signer un 7e succès et de conforter leur 2e place au classement.

Waterloo Ducks – Louvain : 4-1. Les protégés de Jean Willems viennent de signer un 9 sur 9 après une entame de compétition pour le moins laborieuse. Privé de l’international français Blaise Rogeau mais aussi de Louis De Bakker, le Watducks a essayé de proposer un match appliqué et structuré même s’il y a eu bien trop de déchet technique durant les 70 minutes pour faciliter la vie de l’équipe locale. Le premier but de Victor Charlet sur penalty dès la 4e minute aurait dû permettre à Waterloo de dérouler mais il n’en fût rien malgré une certaine mainmise sur le jeu. En seconde période, Loïc Sidler doublait l’avance des siens avant que Gaëtan Dykmans ne place son équipe sur du velours. Mario Mucic remettait bien un peu de pression sur l’équipe locale, sur penalty (49e) mais les visiteurs manquaient d’argument pour recoller au score. A 2 minutes du coup de sifflet final, Louvain retirait son gardien, James Carr pour tenter de revenir au score mais Victor Charlet scellait le score final, sur penalty.

Braxgata – Orée : 1-1. Comme souvent en cas de partage, personne ne se montrait satisfait par le résultat final de la rencontre. Les Bruxellois avaient pourtant pris l’initiative dans les échanges et se montraient les plus dangereux durant la première période mais ils manquaient de percussion devant le but pour concrétiser cet avantage au marquoir. Au retour des vestiaires, c’est Max Langer (42e) qui parvenait finalement à tromper la vigilance de Tobias Walter. Une ouverture du score qui libérait les Anversois qui étaient, enfin, plus entreprenants et qui égalisait 180 secondes plus tard via Ben Walker. Le Brax tentait bien de forcer la décision mais il ne parvenait pas à inscrire un second but malgré 10 p.c. sur l’ensemble du match.

Léopold – Herakles : 10-2. Les Ucclois demeurent toujours invaincus à l’issue de cette 8e journée après avoir proposé une nouvelle démonstration offensive face à des Lierrois totalement impuissants. Tom Boon état le premier à frapper sur penalty alors que la partie n’avait pas encore débuté depuis 120 secondes. Mais les visiteurs réagissaient et Arthur de Borrekens remettait les 2 équipes égalité. Au quart d’heure, Tom Boon soignait ses statistiques et s’offrait un doublé, toujours sur p.c. L’attaquant des Red Lions était chaud pour proposer une prestation 5 étoiles puisqu’il allait ajouter 2 nouveaux buts de toute beauté à son escarcelle. Ensuite, Gaspard Baumgarten signait le numéro 5 avant la pause. En seconde période, Tom Degroote alourdissait le score avant que Manuel Mondi Diaz ne réduise la marque sur penalty. Gaspard Baumgarten s’offrait un doublé avant que Tom Boon ne frappe pour la 5e fois. Gauthier Boccard marquait le 9e but avant que Boon ne ponctue son après-midi avec une 6e réalisation, la 24e de la saison !