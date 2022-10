David Goffin dresse le bilan de sa saison: «Je reste avec les ondes positives de ma victoire contre Alcaraz»

Contre Schwartzman en huitièmes de finale

Le vainqueur de Goffin-Bailly défiera le 18e mondial, le petit Argentin Diego Schwartzman (déjà trois fois finaliste à Anvers dont l’an dernier contre Sinner) pour une place en quart de finale. De quoi nourrir de nouvelles ambitions à domicile, même si cela fait cinq ans que le Liégeois n’a plus gagné un match dans son tournoi d’Anvers ? Précisons, tout de même, qu’il était forfait l’an dernier (genou) et en 2018 (coude) et qu’il se remettait à peine du Covid en 2020… « Je pense que dans des tournois ATP 250 (NDLR : Auger-Aliassime, Hurkacz, Murray, Thiem et Wawrinka seront de solides prétendants à la Lotto Arena) j’ai toujours ma place loin dans les tableaux. Je pense avoir le niveau. Maintenant, ça dépend surtout de moi. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas durant cette saison. Avec Germain, on a constaté une dizaine de matches où j’aurais dû faire mieux, ça peut changer toute la perspective et le classement. Mais je remporte tout de même un tournoi (Marrakech) et je suis à deux points d’être en demi-finale de Wimbledon, ce qui aurait été le meilleur résultat de toute ma carrière en Grand Chelem. Donc, même en jouant une saison pas trop bonne, il y a tout de même eu des temps forts sur terre battue et gazon, ce qui était un de mes objectifs. Au final, il y a donc du positif. Je sais que mon tennis est là et qu’en ayant un peu de confiance, ça va de suite un peu mieux… Avec un peu de constance, je ne vois pas pourquoi je ne reviendrais pas dans les trente meilleurs, voire mieux suivant la forme. »