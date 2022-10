Wesley Hoedt après la défaite d’Anderlecht face à Bruges: «On a fait un bon match mais on n’a pas réussi à marquer»

« C’est une défaite amère », reconnaît Wesley Hoedt. « On a fait un bon match mais on n’a pas réussi à marquer. Dans le football, c’est tout ce qui compte. Si vous ne marquez, vous ne pouvez pas gagner. »

Anderlecht a pourtant eu les occasions pour déflorer le marquoir de son côté mais il est tombé sur un Simon Mignolet en état de grâce. « Il faut le complimenter pour sa performance », avance le défenseur néerlandais. « On est tombé sur un grand gardien qui a réalisé quatre ou cinq arrêts durant cette rencontre. Dont un sur une reprise de la tête de ma part. » Pour Hoedt, l’occasion de Fabio Silva en toute fin de rencontre aurait dû être synonyme d’égalisation. « J’ai l’impression que Silva marque », avance le défenseur. « On m’a dit que la phase avait été vérifiée mais je me demande qui a fait cela. Lior Refaelov, qui était sur la ligne, me dit aussi que le ballon est rentré. »