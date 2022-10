Anderlecht a tout tenté, Simon Mignolet a tout arrêté

La différence de niveau et de moyens entre un modeste pensionnaire de D3 européenne et un brillant huitième de finaliste de C1 n’a absolument pas sauté aux yeux, dimanche, au parc Astrid. Si ce n’est dans le chef de Simon Mignolet, plus que jamais sur une autre planète et auteur de trois arrêts de classe mondiale en fin de rencontre face à Hoedt, Verschaeren et Silva.

Avec un vrai buteur à la place de l’attaquant portugais – dans le même temps, Zirkzee marquait pour Bologne contre Naples – et sans les énièmes prouesses du gardien brugeois, Anderlecht aurait mené dès la demi-heure. Et arraché au minimum un point que les Mauves auraient amplement mérité.