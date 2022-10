Philippe Gilbert fêté à la hauteur de sa majestueuse carrière

Le test de popularité n’était sans doute pas nécessaire, mais tout de même, les organisateurs de la fête d’adieux de Philippe Gilbert ont été surpris par la dimension d’un critérium qui a dépassé toutes les attentes sur les hauteurs de Valkenburg. 1.200 cyclos avaient pris un dossard en matinée et, l’après-midi, pour saluer les 30 concurrents du critérium rassemblés autour du jubilaire, il était impossible de quantifier l’audience, jugée par certains à plus de 5.000 personnes. « Cela me soulage, car à Remouchamps, nous n’aurions jamais pu organiser un tel événement », souriait Jeannot, le patriarche, heureux de pouvoir profiter de la fête sans devoir travailler. « C’est sûr que nous aurions préféré faire cela à la maison, c’était plus symbolique, mais l’organisation est ici à la hauteur de l’événement, c’est grandiose. Je constate que les premiers supporters sont tous là. Il est vrai que nous avons partagé de grands moments d’émotion au Cauberg. »