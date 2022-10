Simon Mignolet après le succès brugeois à Anderlecht: «À un moment donné, les équipiers viendront aussi à mon secours» Il a beau avoir 34 ans et un pedigree d’international, ce n’est pas tous les mois qu’un gardien belge enchaîne deux prestations individuelles aussi exceptionnelles que celles qu’a réalisées Simon Mignolet à Madrid mercredi et à Anderlecht, dimanche.

Par Vincent Joséphy Publié le 17/10/2022 à 00:54 Temps de lecture: 3 min

Deux chefs-d’œuvre personnels qui se sont terminés sur autant de « cleans sheets », ses 8e et 9e en 16 matches cette saison ! « Je les savoure à leur juste valeur », reconnaissait le portier du Club. « Je ne vais pas me pousser du col pour autant. Il y a dans ce groupe tellement de qualités qu’on sait qu’à un moment donné, l’une ou l’autre individualité va se signaler. Pour l’instant, c’est – notamment – moi qui fait la différence, mais je sais que, le jour où je ferai une bourde, mes équipiers viendront à mon secours. » Pourtant, le risque de décompression existait bel et bien chez les Brugeois après la qualification historique pour les huitièmes de finale de C1 arrachée de haute lutte sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Il y a peu, Bruges avait mordu la poussière au Standard puis face à Westerlo après ses victoires à Porto et contre l’Atlético. « Quand on atteint le sommet en Europe et qu’il faut rapidement se reconcentrer sur le championnat belge, ce n’est pas évident mentalement », poursuivait « Big Si ». « Ici, on a commencé le match avec de bonnes intentions sans concéder trop d’occasions à une équipe d’Anderlecht qui souhaitait montrer qu’elle n’est pas morte et a livré un excellent match, au passage. Après le repos, on a effectué quelques petits réajustements tactiques et on a ouvert la marque assez logiquement. »

Et c’est là que Simon Mignolet est entré en action, repoussant quatre tentatives énormes des joueurs bruxellois durant la dernière demi-heure du match. « Même si je ne peux honnêtement pas vous dire si le ballon (NDLR : de Fabio Silva) a, oui ou non, franchi ma ligne de but, je suis satisfait de mon niveau de jeu actuel parce qu’il nous a permis de remporter trois points précieux dans un stade où, ces derniers temps, on rencontrait beaucoup de problèmes. » Nielsen reçu 5 sur 5