Entre Topper et Clasico, le destin de Felice Mazzù continue à se jouer encore et encore…

Suspendu depuis un long moment maintenant au fil d’un destin que de plus en plus d’observateurs lui prédisent funeste, Felice Mazzù a une nouvelle fois passé… et achevé son week-end sous tension. Au retour de Londres, où West Ham a passé en revue toute la panoplie du carton parfait – excepté le score qui l’accompagne – l’entraîneur du Sporting a tenté une nouvelle fois avec son groupe, une approche les yeux dans les yeux. Pour essayer de comprendre ce qu’il ne comprend que trop bien. Pour tenter d’appréhender ce qu’il appréhende depuis le premier jour. Et à la sortie du vestiaire, après avoir rudoyé ses joueurs comme jamais nous dit-on dans les couloirs de Neerpede, il aurait mesuré toute l’immensité du vide qui le sépare de son groupe. Certainement pas sur le plan affectif car son noyau le soutient toujours comme l’a démontré son engagement sans faille contre Bruges, mais du point de vue réactif.