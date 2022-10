Hockey: le Watducks retrouve son rythme de croisière

Même si la victoire conquise face à Louvain ne laissera pas de souvenirs impérissables dans les travées du club, les joueurs locaux ont toutefois empoché trois nouvelles unités importantes lors de la visite de leurs voisins brabançons. Un succès 4-1 qu’Alex de Paeuw relativisait d’ailleurs au coup de sifflet final. « Je pense effectivement que nous pouvions faire beaucoup mieux. Nous avons du mal à gérer le tempo des rencontres et nous éprouvons des difficultés à trouver le bon rythme. Nous avons accéléré lorsque nous devions ralentir, et le contraire parfois. Mais ce sont les qualités individuelles qui ont fait la différence face à Louvain. Depuis l’entame du championnat, nous avons manqué d’efficacité et, heureusement, cela va déjà un peu mieux aujourd’hui. Nous avons un bon ratio sur penalty mais c’est juste le rythme qui n’est pas encore au point. Le fond de jeu n’est pas mauvais et, même s’il n’y a pas beaucoup de nouveaux joueurs, nous jouons avec un nouveau système.