Standard: le retour en grâce de Denis Dragus, buteur face à l’Antwerp

Absent du onze de base face à Seraing, puis à Charleroi, Denis Dragus a cette fois eu les faveurs de Ronny Deila. L’entraîneur norvégien avait décidé de l’aligner en lieu et place de Stipe Perica, à la pointe de l’attaque. Le Roumain a parfaitement répondu aux attentes. Très présent en zone de finition, il s’est offert le luxe d’inscrire le deuxième but des Rouches. Une réalisation qui fait désormais de lui le meilleur buteur du club, avec 4 buts comme Selim Amallah. « J’ai vu l’espace devant moi et je m’y suis immédiatement engouffré », explique l’attaquant. « Le coach m’avait demandé de jouer de la sorte, de plonger dans la profondeur dès que j’en avais l’occasion. Je l’ai écouté. » Il s’est présenté devant Jean Butez, mais a pourtant choisi d’effectuer un crochet au lieu de frapper de suite. « Je savais que le gardien d’en face était très fort, j’ai donc préféré rentrer dans le jeu avant de décocher une frappe. » cette dernière a terminé sa course dans la lucarne.

Mais ce ne fut certainement pas le seul fait d’arme du Roumain. Quelques instants plus tard, il fut partie intégrante du but signé Cihan Canak. « Je l’ai vu partir et je savais qu’il allait plonger dans l’espace… » Denis Dragus a donc feinté de prendre le ballon, ce qui a eu le don de semer le trouble dans la défense anversoise et permis à son équipier de se démarquer. « Je savais qu’il allait marquer à ce moment ! » sourit le Roumain. « Je dois tout de même avouer que je fus un peu surpris de l’ampleur du score après seulement quelques minutes de jeu. 3-0 ! Le coach nous avait demandé de rentrer pied au plancher dans la rencontre car il était convaincu que l’Antwerp allait également procéder de la sorte. Nous avons parfaitement suivi ses directives. Après celle sur le FC Bruges, voici une nouvelle belle victoire contre une équipe du haut de classement. Preuve que le Standard est aussi une équipe du top ! » Nul doute que Denis Dragus a à nouveau marqué des points en vue des prochaines échéances.