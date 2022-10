Standard: la journée de rêve de Cihan Canak

Si le collectif rouche a mis son homologue anversois sous l’éteignoir, un Liégeois fut particulièrement inspiré ce dimanche. « Ce fut la plus belle performance que j’ai vue d’un aussi jeune joueur. Pour moi, il est assurément l’homme du match », claque Marlon Fossey. Des propos élogieux que méritent Cihan Canak. Ce dernier a marqué cette rencontre de son empreinte… du haut de ses 17 ans ! Virevoltant, il a apporté un zeste de folie au jeu du Standard. Hargneux comme jamais, il a apporté de la gnac, confirmant à ses équipiers que malgré son jeune âge, il pouvait être aussi physique qu’eux. Ronny Deila a une nouvelle fois tenté un coup de poker et le succès fut encore au rendez-vous. « Cihan n’a su qu’il jouerait que dimanche matin, parce que Kostas Laifis était incertain » intervient Noë Dussenne. « Il a livré un match plein. C’est bien car cela faisait un petit temps qu’il n’avait plus eu voix au chapitre avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés et le changement de système.