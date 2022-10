Nord Stream: les infrastructures gazières belges inspectées à la demande du fédéral

Fin septembre, quatre fuites ont été découvertes sur Nord Stream 1 et 2, par lesquels le gaz russe est livré à l’Allemagne via la mer Baltique. Les gazoducs ont été endommagés par des explosions, conséquence d’un acte de sabotage, selon l’Union européenne et l’Otan.

Après l’incident, la Belgique a pris des mesures pour renforcer la sécurité de l’infrastructure énergétique du pays, explique ce lundi Tinne Van der Straeten. « La sécurité des infrastructures énergétiques, en Europe et en Belgique, est vitale pour garantir nos approvisionnements en gaz, électricité et pétrole », souligne-t-elle.